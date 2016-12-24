Благодаря поддержке нацпроекта социальный бизнес Мордовии выходит на федеральный уровень

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальный бизнес Ирины Герасимовой из Мордовии достиг качественно нового уровня и пробился в федеральный этап конкурса «Мой добрый бизнес».

В Саранске Ирина Герасимова занимается пошивом одежды Arianna sew и более 8 лет радует своими изделиями как частных, так и оптовых заказчиков.

Девушка стала социальным предпринимателем, занимается производством трикотажной одежды, при этом не переставая придумывать новое и воплощать идеи в своей студии.

Так, в производство предприниматель внедрила спецодежду и униформу, стала сотрудничать с заводами и организациями в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани. В сентябре этого года начала шить одежду мобилизованным.

Ирина Герасимова помогает социально уязвимым категориям граждан. Трудоустраивает вынужденных переселенцев из Украины, лиц с неснятой судимостью и пожилых граждан.

Девушка активно принимает участие в различных форумах и выставках. На федеральном этапе конкурса «Мой добрый бизнес» она заявилась в номинации «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

Стоит отметить, что Форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес» объединит свыше 10 тысяч участников со всей России. Конкурсантов ждет более 50 мероприятий деловой программы с лидерами сферы социального бизнеса.

Победителей федерального этапа конкурса «Мой добрый бизнес» определят 27-28 июня 2024 года на ВДНХ в Москве.