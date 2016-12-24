Новый образовательный кластер Мордовии набирает студентов

С 1 сентября 2024 года в Мордовии в рамках федерального проекта «Профессионалитет» начнет работу новый образовательно-производственный кластер. Он называется «Металлург-Мордовия». В качестве базового учебного заведения выступает Саранский государственный промышленно-экономический колледж. Сетевыми единицами стали: Саранский политехнический техникум и Алексеевский индустриальный техникум. В состав кластера также вошли 11 предприятий республики.

«В колледже сегодня идут глобальные изменения: создаются современные лаборатории, разрабатываются новые программы и проекты, позволяющие решать задачи инновационной образовательной площадки для подготовки специалистов нового поколения, необходимых на современном рынке труда», - отметила директор Саранского государственного промышленно-экономического колледжа Алла Максимова.

Приемная кампания уже стартовала. В учебном заведении ждут абитуриентов. В рамках проекта «Прфессионалитет» колледж набирает студентов по 12 профессиям и специальностям технического, информационного и экономического направлениям.

Обучение по программам проекта имеет ряд преимуществ: студенты получают специальность, востребованную на рынке труда, опыт работы на производстве и гарантированное трудоустройство. Обучение ведется по сокращенным практико-ориентированным программам СПО без потери качества.

«В рамках проекта «Профессионалитет» мы будем иметь возможность растить специалистов под свои критерии, давать им необходимый уровень знаний, - рассказывает генеральный директор АО «Мордовцемент» Сергей Марачков. - Предприятие привлечет к обучению своих лучших специалистов. Нам важно передать молодому поколению не только прочные знания и опыт, но и сделать все возможное, чтобы будущие сотрудники гордились своей профессией».

Напомним, что на создание кластера республика получила грант из федерального бюджета в размере 100 млн рублей. Из бюджета региона выделено 25 млн рублей. Опорные работодатели направили 40 млн рублей.

На эти средства в базовом колледже созданы профильные лаборатории и мастерские, оснащенные современным оборудованием. Педагоги прошли обучение на ведущих федеральных площадках и предприятиях-партнерах.