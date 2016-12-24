В Мордовии уроженцу Украины вынесли официальное предостережение

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия получены достоверные данные о намерениях 46-летнего уроженца Украины, ныне гражданина РФ, совершить публичные призывы к террористической деятельности.

Установлено, что мужчина, зарегистрированный в г. Саранске, выразил желание разместить в сети Интернет материалы, героизирующие участников украинских террористических организаций.

С учетом того, что действия указанного лица были направлены против безопасности Российской Федерации и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.