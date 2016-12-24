В Саранске на заводе «Биохимик» начали производить собственную субстанцию для изготовления противоопухолевого препарата

Об этом в телеграм сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Делюсь отличной новостью - на саранском заводе «Биохимик» начали производить собственную субстанцию для изготовления противоопухолевого препарата!

Уникальная разработка наших партнёров - компании «Промомед» используется для лечения рака крови. Входит в перечень жизненно необходимых. Раньше препарат выпускали только за границей, теперь будут у нас на заводе «Биохимик» на основе собственной субстанции. Фармакологическая активность доказана в исследованиях. Продолжаем работать над лекарственной безопасностью страны!

На фото - команда создателей. Молодцы»