Мэр Саранска рассказал о решении проблемных вопросов с уличным освещением в городе

В телеграм глава городского округа Игорь Асабин подробно проинформировал жителей о проведенной работе.

«По поручению Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова разбираемся по ситуациям с освещением на территории городского округа Саранск.

По поступившим от жителей жалобам в соцсетях сообщаю:

В Октябрьском районе между домами по ул. Гожувская, 27а и ул. Лихачева, 24 сотрудниками муниципального предприятия «Горсвет» освещение восстановлено. Кратковременные нарушения режима освещения происходили в связи с неблагоприятными погодными условиями - во время прохождения грозового фронта срабатывала защита воздушной линии.

Жители по адресу ул. Рабочая, д.10 пожаловались на отсутствие освещения на детской площадке. 17 июня по заявке в диспетчерскую службу специалисты МП г.о. Саранск Горсвет выехали на место, заменили лампу.

Жители Юго-Западной части Саранска (ул. Попова, пр. Энгельса и ул. Р. Люксембург) в комментариях нам писали об отсутствии освещения в ряде дворов 6-го микрорайона. Временное отключение освещения - мера вынужденная.

На ул. Р. Люксембург реализуем мероприятия по модернизации наружного освещения в рамках муниципального контракта между КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» и ООО «Квант». Проведена замена изношенной неизолированной линии на СИП (самонесущий изолированный провод). Для безопасного проведения работ временно отключалось освещение дворовых территорий в 8 МКД в Юго-Западной части г.о. Саранск. 15 июня освещение восстановлено в полном объеме.

Модернизацию освещения проводим для повышения надежности работы осветительных установок и более качественного уличного освещения.

В р.п. Николаевка (ул. Народная 42-58) уличное освещение отсутствует. Данный вопрос прорабатывается. Необходимо построить линию наружного освещения протяженностью 1, 10 км. Дирекцией коммунального хозяйства и благоустройства совместно с муниципальным предприятием определяется сметная стоимость строительства. В ближайшее время будем определять источник финансирования».