В Саранске начинается ремонт подземного пешеходного перехода по ул. Косарева

По информации городской Администрации, в связи с ремонтными работами с 20 июня до 1 июля будет ограничено движение по подземному пешеходному переходу по ул. Косарева.



Сообщается, что Дирекцией коммунального хозяйства заключен муниципальный контракт на ремонт подземного перехода. Подрядная организация приступит к подготовке и бетонированию основания. Также будет проведена реконструкция освещения.