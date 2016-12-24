В Саранске начинается ремонт подземного пешеходного перехода по ул. Косарева

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По информации городской Администрации, в связи с ремонтными работами с 20 июня до 1 июля будет ограничено движение по подземному пешеходному переходу по ул. Косарева.
Сообщается, что Дирекцией коммунального хозяйства заключен муниципальный контракт на ремонт подземного перехода. Подрядная организация приступит к подготовке и бетонированию основания. Также будет проведена реконструкция освещения.
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