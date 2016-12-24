В Мордовии от укусов клещей в этом сезоне пострадали уже 226 человек

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Такие данные по состоянию на 19.06.2024г. приводит Управление Роспотребнадзора по РМ.
В вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия поступили для исследования 163 клеща, снятых с пострадавших от укусов людей.
Весь доставленный в лабораторию биоматериал был исследован методом ПЦР на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека.
Боррелии обнаружены в 14 экземплярах клещей, ДНК моноцитарного эрлихиоза человека обнаружены в 3 клещах, ДНК гранулоцитарного анаплазмоза человека обнаружены в 2 клещах. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выделен.
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