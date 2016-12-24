В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России

На территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области 18 июня 2024 года прошла торжественная церемония открытия спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».

В этом году участниками Лагеря стали более 600 молодых людей – это победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом.

На площадке все дни «Туриады» работают профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты всероссийского уровня и волонтеры.

В этом году к участникам лагеря присоединились регионы Центрального федерального округа: Смоленская, Брянская, Калужская и Тамбовская области, а также город Москва.

Гостями лагеря также стали иностранные спортсмены – представители Республик Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

По традиции проживают участники лагеря в палаточном городке.

В торжественной церемонии открытия Лагеря принял участие Заместитель Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Он отметил, что «Туриада» стала символом Саратовской области наряду со всеми известными брендами и одним из флагманских проектов, реализуемых при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Чтобы разделить эмоции с участниками «Туриады» и проникнуться духом спортивной борьбы, Олег Машковцев накануне рано утром поднялся в горы и преодолел часть дистанции в 8 километров.

Во время открытия «Туриады» заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев обратился к участникам: «С 2013 года в Хвалынске раз в год образуется столица ПФО по спортивному туризму. Без вас этой бы не было. В этом году событие особое. Я рад приветствовать регионы ЦФО. Я очень надеюсь, что вам «Туриада» понравится и вы будете приезжать сюда и развивать спортивный туризм на своих территориях. Приветствую я и команды из иностранных государств, которые приезжают уже не первый год. Уверен, что дружеское общение, которое создаётся здесь, будет полезно как для нашей молодёжи, так и для молодежи тех стран, что сюда приезжают».

Поприветствовал участников «Туриады» со сцены и заместитель председателя Правительства – министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

«Мы очень рады, что один из центральных общественных проектов ПФО реализуется здесь у нас в Саратовской области. У нас есть огромная 11-летняя история. Мы рады, что количество участников постоянно растёт, расширяется. Ребята, я хотел бы вам пожелать ярких событий, впечатлений, чтобы вы интересно провели здесь время и приобрели новых друзей», – отметил Орлов.

На открытии Лагеря выступили творческие коллективы вузов и сузов Саратовской области: вокальные ансамбли СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского областного колледжа искусств и Балаковского городского центра искусств им. М.Э. Сиропова, цирковая студия «BalanceTeam» СГТУ им. Ю.А. Гагарина и коллектив Саратовского архитектурно-строительного колледжа.

Напомним, в спортивную программу «Туриады» включены соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также окружной конкурс туристских походов общеобразовательных организаций с обучающимися, смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов и смешанная эстафета «Кубок дружбы народов» с участием команд зарубежных делегаций и сборной команды России.