В Мордовии для предпринимателей в Центре «Мой бизнес» провели День открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для регионального бизнеса на площадке Центра организован День открытых дверей. В рамках мероприятия состоялся семинар с выступлением экспертов разных сфер.

Как отметила руководитель Центра «Мой бизнес» Елена Калачина, навигация предпринимателей Мордовии по всем мерам государственной поддержки и госпрограммам — одна из важнейших задач.

«Учитывая, что кредитование или нефинансовые меры поддержки реализуются различными фондами и институтами развития, а мы являемся организацией, где эти меры поддержки можно получить в режиме одного окна, то мы помогаем предпринимателям сориентироваться, - рассказывает Елена Калачина. - Мы пригласили представителей всех сфер, с которыми тесно взаимодействуем».

Так, заместитель директора Центра занятости населения Максим Садовников рассказал участникам семинара о перспективных кадровых потребностях в организациях, затронул актуальную тему определения профессионально-квалификационной структуры для обеспечения подготовки кадров в системе высшего и среднего профессионального образования.

«Сейчас работодателям важно знать, что с 1 июня по 30 июля 2024 года проводится Всероссийский опрос работодателей по кадровой потребности. Он необходим для формирования кадрового резерва на ближайшие 5 лет», - подчеркнул Максим Садовников.

В свою очередь, руководитель Центра поддержки экспорта Алексей Бородин представил меры поддержки для экспортеров и МСП, планирующих выход на внешние рынки.

Мыслями и анализом предстоящих налоговых поправок, которые должны вступить в силу в январе следующего года, поделилась руководитель бухгалтерского агентства Екатерина Киселева.

Об оказываемых мерах поддержки в рамках нацпроекта рассказал и представитель АУ «Технопарк – Мордовия» – начальник Регионального центра инжиниринга Сергей Шумкин.

Во время беседы со специалистами участники получили ответы на актуальные вопросы. В частности, представители бизнеса узнали подробнее о деталях кадрового обеспечения, экспорте услуг, бухгалтерском сопровождении сделок с зарубежными компаниями и снижении санкционных рисков.