В благоустроенных зонах отдыха Мордовии доступ к воде везде остается бесплатным

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В Мордовии в этом году открылось сразу 7 новых пляжей. Средства на их благоустройство были предоставлены предпринимателям республики в качестве грантовой поддержки. Работы велись в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Новые зоны отдыха открылись в Саранске и в районах Мордовии:
- Пруд Зеленая роща
- Территория отдыха «Огни Саранска»
- Сузгарьевский водоем
- Карнайский водоем
- Пляж на реке Сура в с. Сабаево
- Озеро Гусиное в Больших Березниках
- Водоем в с. Лямбирь.
На пляжах созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Там установили душевые кабинки, оборудовали спортивные и детские площадки, разместили шезлонги и гамаки.
Так, например, в Сабаево на реке Суре открылось кафе с террасой, построены просторные беседки. На Карнайском водохранилище появилась возможность покататься на лодках, сап-досках и катамаранах.
На пляжных территориях соблюдены все меры безопасности - на водоемах работают подготовленные спасатели.
«Доступ к воде везде остается бесплатным, и кто привык, может приходить на пляж со своим инвентарем. Но также отдыхающие по желанию могут воспользоваться платными услугами. У нас появились благоустроенные зоны отдыха, в которые помимо грантов инвесторы вложили свои средства. И теперь они будут поддерживать на них порядок», - отметила заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Марина Жулина.
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