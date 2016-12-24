В Мордовии пожилой водитель мопеда скончался после столкновения с дорожным знаком

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
По информации Госавтоинспекции республики, 18 июня в поселке Октябрьский Ардатовского района в 02:15 на ул. Садовая 63-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управляя мопедом «Альфа», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, назначены экспертизы.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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