Житель Рузаевки ответит в суде за выбитый глаз у посетителя бильярдного клуба

Как сообщает МВД по РМ, в Рузаевке завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе дознания было установлено, что в декабре прошлого года житель Рузаевке повздорил в местном бильярдном клубе с одним из посетителей. Для выяснения отношений оппоненты вышли на улицу.

Разговор у мужчин не получился и быстро перерос в драку. Фигурант дела ударил противника кулаком по лицу и повредил ему переносицу и правый глаз. Потерпевший рухнул на снег, после чего экзекуция продолжилась – на него посыпались удары руками и ногами по различным частям тела. После расправы буйный товарищ спокойно вернулся в клуб.

В медицинское учреждение избитый мужчина обратился спустя несколько дней - после того, как его самочувствие стало ухудшаться. В результате он был госпитализирован с контузией правого глазного яблока тяжелой степени, отрывом зрительного нерва, отсутствием зрения на правый глаз.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что полученные телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали причастного к совершению преступления.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.