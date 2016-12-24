В Краснослободском районе из реки достали тело пропавшего мужчины

По информации Следственного комитета по РМ, днем 18 июня в реке Мокша примерно в 1 километре от села Шаверки Краснослободского района было обнаружено тело 38-летнего мужчины. Он несколько дней назад ушел из дома, и связь с ним отсутствовала. Ранее на берегу реки были обнаружены предметы его одежды.

В настоящее время по данному инциденту проводится процессуальная проверка. Следователем СК произведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.