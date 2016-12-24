Дама из Саранска «инвестировала» в мошенников 800 тысяч рублей

К полицейским в столице республики обратилась очередная жертва инвестиционных аферистов. В этот раз мошенники смогли вытянуть деньги у 54-летней жительницы Саранска.

По информации МВД по РМ, женщина угодила в криминальную историю после того, как с ней связался в мессенджере некий представитель инвестиционной платформы. Он посулил приличный заработок на инвестициях, обозначил условия и порядок получения доходов. Жительница Саранска решила поучаствовать в аттракционе неслыханной щедрости.

Для осуществления сделок требовалось скачать определенное приложение, зарегистрироваться в нем и вложить денежные средства. Потерпевшая на протяжении трех недель вносила личные сбережения на инвестиционный счет. Но как только ей захотелось вывести заработанные деньги, с ней мгновенно оборвали всякую связь.

Заявительница обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила у нее более 800 тысяч рублей. В настоящий момент полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.