МЧС по РМ предупреждает о новой грозе

Сообщается, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня местами на территории республики вновь ожидается гроза.

Вчерашний ливень с сильными порывами ветра и грозой, как известно, повредил в селе Горяйновка кровлю школы, фасад детского сада №93, а также кровлю сельского дома культуры.

Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков сообщил, что муниципальные и коммунальные службы уже начали работы по устранению последствий разгула стихии. В самое ближайшее время будет восстановлено кровельное покрытие, заменены поврежденные стеклопакеты, приведены в порядок малые архитектурные формы и периметральное ограждение.

В свою очередь, в МЧС дают несколько советов, как избежать печальной участи при грозе.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном.

Если вы находитесь в лесу - укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Если вы находитесь в поле - не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.