Нацпроект поможет бизнесу Мордовии стать узнаваемым

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители регионального бизнеса имеют возможность разработать и изготовить собственный стильный макет рекламного Х-баннера, который поможет увеличить узнаваемость бренда.
В списке бесплатных услуг:
- разработка уникального дизайна макета для Х-баннера
- интерьерная печать на баннере размером 180 см х 80 см с плотностью полотна 440 гр
- пробивка люверсов - 4 штуки
- предоставление конструкции для удобного размещения Х-баннера.
Заявки принимаются до 1 августа 2024 года по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/usluga-po-sozdaniyu-maketa-i-izgotovleniyu-reklamnogo-kh-bannera-dlya-samozanyatykh-/
Дополнительная информация по телефону горячей линии: 24-77-77.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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