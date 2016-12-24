Нацпроект поможет бизнесу Мордовии стать узнаваемым

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители регионального бизнеса имеют возможность разработать и изготовить собственный стильный макет рекламного Х-баннера, который поможет увеличить узнаваемость бренда.

В списке бесплатных услуг:

- разработка уникального дизайна макета для Х-баннера

- интерьерная печать на баннере размером 180 см х 80 см с плотностью полотна 440 гр

- пробивка люверсов - 4 штуки

- предоставление конструкции для удобного размещения Х-баннера.

Заявки принимаются до 1 августа 2024 года по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/usluga-po-sozdaniyu-maketa-i-izgotovleniyu-reklamnogo-kh-bannera-dlya-samozanyatykh-/

Дополнительная информация по телефону горячей линии: 24-77-77.