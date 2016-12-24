В Ичалковском районе приводят в порядок 13 км дорог

В Ичалковском районе Мордовии по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году будет капитально отремонтировано порядка 13 км дорог.

В мае начались работы на дороге Лада – Резоватово - Болдасево-Тарханово - Ведянцы. Рабочим предстоит привести в порядок 6,3 км на 3 участках трассы. На самом длинном трехкилометровом отрезке выше пруда на реке Кондарше ремонт уже завершен. Сейчас работы ведутся на Резоватовской горе. Следующим этапом будет отремонтирован подъем возле Лады. Кроме дорожного полотна приведут в порядок все водопропускные трубы и оборудуют 2 автобусные остановки. Завершить все работы планируется в сентябре.

Важным для района стал и ремонт подъезда к селу Кергуды. В населенном пункте расположены два сельскохозяйственных предприятия. На этом участке отремонтируют 3,3 км. На дороге Кемля – Кендя – Саитовка будет обновлен участок в 4,5 км от Гуляева до Кенди.

«Строителям предстоит укрепить обочины, привести в порядок примыкания и пересечения, установить знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, отремонтировать пять из шести водопропускных труб. Новое покрытие – асфальтобетон с добавлением полимеров и битума», – уточняет первый заместитель главы района Александр Сусенков.