Артём Здунов встретился с делегацией Ассирийской церкви Востока

Глава Мордовии Артём Здунов 17 июня провел встречу с участниками пятого заседания Комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Ассирийской церковью Востока.

«Рад приветствовать вас на гостеприимной мордовской земле, - обратился Артём Здунов к представителям Ассирийской церкви. - Для нас большая честь, что у нас по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проводится такое мероприятие».

У республики наработан большой опыт международного взаимодействия. Одно из последних мероприятий – Христианский межконфессиональный консультативный комитет на тему «Христианская молодежь в медийном пространстве». Он проходил в Саранске под эгидой Синодального отдела внешнецерковных связей.

Комиссия по диалогу между РПЦ и Ассирийской церковью Востока действует уже десять лет. Ее работа нацелена на защиту нравственных ценностей, духовное воспитание и образование молодежи.

Артём Здунов напомнил, что в нашей стране Указом Президента Владимира Путина утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Работа Комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Ассирийской церковью Востока - свидетельство нашей готовности к межконфессиональному и межэтническому взаимодействию», - сказал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Сопредседатель Комиссии епископ Краснослободский и Темниковский Климент подтвердил, что за почти десять лет работы выстроено очень хорошее сотрудничество.

Сопредседатель Комиссии епископ Багдадский Мар Элиа Тимрс поблагодарил Главу республики за прием и возможность обсудить актуальные темы, укрепить налаженное взаимодействие и связи. «Мы всегда стояли рядом с Русской православной церковью, - подчеркнул он. - И сейчас у нас ощущение, что мы находимся в одном доме, что мы - одна семья. У нас с вами идентичная позиция по вопросам семьи и брака, традиционных ценностей».

Комиссия будет работать в республике три дня. Представители Ассирийской церкви планируют посетить духовную семинарию, региональный филиал Фонда «Защитники Отечества», религиозные учреждения, ознакомиться с опытом региона в сфере молодежной политики.

Напомним, Саранск является столицей православной молодежи Поволжья. По благословению Патриарха Кирилла здесь активно работает Координационный центр Синодального отдела молодежного служения РПЦ.

Во встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, первый вице-премьер Галина Лотванова, члены Комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Ассирийской церковью Востока.