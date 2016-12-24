Предпринимательница из Рузаевки ответит в суде за торговлю контрафактными сигаретами

44-летняя предпринимательница из Рузаевки предстанет перед судом за торговлю немаркированными табачными изделиями в особо крупном размере. Противоправная деятельность бизнес-вумен в декабре 2023 года была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ.

В ходе расследования было установлено, что в октябре 2023 года женщина приобрела крупную партию немаркированных сигарет различных наименований для реализации в своей торговой точке. При этом, стоимость одной пачки сигарет была весьма демократичной – в районе 50-60 рублей.

Дама прекрасно понимала, что торгует табачным контрафактом, поэтому левые сигареты на витрину не выставляла и держала их под прилавком. Безакцизный товар она отпускала только тем, кто просил у нее дешевые сигареты, стоимость которых не превышала 100 рублей.

В ходе оперативных мероприятий из торгового павильона предпринимательницы, а также из ее квартиры правоохранители изъяли свыше 13,5 тысяч пачек сигарет разных производителей на сумму более 1,6 млн рублей.

На основании собранных материалов МВД по РМ было расследовано уголовное дело за торговлю немаркированными табачными изделиями в особо крупном размере. В отношении фигурантки избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вину женщина признала в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу.