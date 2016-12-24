В УФСИН по РМ провели конкурс детских рисунков о Китае

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия провели конкурс детских рисунков «Китай глазами российских детей».

У каждого ребенка свое видение этой страны. Дети изобразили улицы китайских городов и парков, людей в национальных костюмах, красивые здания и храмы, символы Китая.

Как отмечается в информации ведомства, по итогам конкурса победителем стал Данила Беляков (СИЗО-2). Второе место разделили Дарья Кашуркина (ИК-10) и Варвара Клян (ЛИУ-3), третье место заняли Ксения Блашкина (ИК-6) и Алиса Ножкина (ИК-18).