В УФСИН по РМ провели конкурс детских рисунков о Китае

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия провели конкурс детских рисунков «Китай глазами российских детей».
У каждого ребенка свое видение этой страны. Дети изобразили улицы китайских городов и парков, людей в национальных костюмах, красивые здания и храмы, символы Китая.
Как отмечается в информации ведомства, по итогам конкурса победителем стал Данила Беляков (СИЗО-2). Второе место разделили Дарья Кашуркина (ИК-10) и Варвара Клян (ЛИУ-3), третье место заняли Ксения Блашкина (ИК-6) и Алиса Ножкина (ИК-18).
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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