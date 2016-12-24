В Саранске в результате ливня и шквалистого ветра повреждены кровли образовательных учреждений

О работах по ликвидации последствий разгула стихии в телеграм рассказал мэр города Игорь Асабин.

«Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. На данный момент в городском округе в ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы.

Созданы бригады рабочих в МП «СпецСервис», «Зеленое хозяйство», МП «Горсвет». Рабочие проводят распил упавших деревьев, и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток.

Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корп. 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали.

Нахожусь на месте происшествия в с. Горяйновка. Ситуация находится под контролем. Начались ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений.

Работы будут продолжаться вплоть до полной ликвидации повреждений.

Поступающие заявки от жителей городского округа в диспетчерские службы оперативно отрабатываются.

Круглосуточные телефоны городских диспетчерских служб:

Служба «071» - по тел. 071 (24-24-71 – с сотового)

ЕДДС - 24-07-07».