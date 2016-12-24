В Саранске в результате ливня и шквалистого ветра повреждены кровли образовательных учреждений

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О работах по ликвидации последствий разгула стихии в телеграм рассказал мэр города Игорь Асабин.
«Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. На данный момент в городском округе в ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы.
Созданы бригады рабочих в МП «СпецСервис», «Зеленое хозяйство», МП «Горсвет». Рабочие проводят распил упавших деревьев, и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток.
Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корп. 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали.
Нахожусь на месте происшествия в с. Горяйновка. Ситуация находится под контролем. Начались ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений.
Работы будут продолжаться вплоть до полной ликвидации повреждений.
Поступающие заявки от жителей городского округа в диспетчерские службы оперативно отрабатываются.
Круглосуточные телефоны городских диспетчерских служб:
Служба «071» - по тел. 071 (24-24-71 – с сотового)
ЕДДС - 24-07-07».
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