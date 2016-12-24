В Саранске из-за грозы в троллейбусах на маршрутах произошло короткое замыкание

Как сообщает саранская мэрия, в связи с неблагоприятными погодными условиями в троллейбусах по маршрутам №13, 11, 8, 5, произошло короткое замыкание. Пассажиры троллейбусов не пострадали.



Возгорание панели приборов в кабине водителя 11 троллейбуса было ликвидировано самостоятельно с помощью огнетушителя. Транспорт отбуксирован техпомощью. На маршруты вышли резервные троллейбусы.



На месте работает служба МЧС. Причины устанавливаются, техническая неисправность в подвижном составе, по предварительной версии, явилась следствием попадания молнии.