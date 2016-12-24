Министр спорта РМ ответит на вопросы жителей региона

20 июня в 15:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей в прямом эфире ответит Министр спорта РМ Никита Ларьков.



Интересующие вопросы можно задавать под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.



Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.