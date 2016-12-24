Министр спорта РМ ответит на вопросы жителей региона

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
20 июня в 15:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей в прямом эфире ответит Министр спорта РМ Никита Ларьков.
Интересующие вопросы можно задавать под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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