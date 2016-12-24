В Мордовии начинается приемная кампания в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет»

Для абитуриентов открыт набор в 6 отраслевых кластеров по направлениям - фармация, сельское хозяйство, развитие технологий для кабельного производства, машиностроение, металлургия, туризм и сфера услуг.

Все учебные заведения проекта «Профессионалитет» оснащены современным оборудованием, программы обучения разработаны совместно с работодателями. Студенты могут освоить востребованные специальности, получить опыт работы на производстве. Обучение максимально ориентировано на практику.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2023 году на базе Саранского электромеханического колледжа был создан образовательный кластер «Развитие технологий для кабельного производства» (ТЕХКАБЕЛЬ). В учебном заведении применять полученные теоретические знания студенты могут сразу же. В колледже создан мини-завод по производству силового кабеля, оснащенный новейшим оборудованием. В этом году по программам «Профессионалитета» в учебном заведении документы можно подать на 10 специальностей.

«Федеральный проект «Профессионалитет» кардинально изменил наш колледж, в том числе и содержание образования: повысилась его практикоориентированность, уровень и качество. А благодаря работе на территории колледжа мини-завода значительно вырос рейтинг учебного заведения в глазах абитуриентов и их родителей», - отметил директор Саранского электромеханического колледжа Сергей Махалов.

Стоит отметить, что «ТЕХКАБЕЛЬ» – единственный в стране кластер электротехнической отрасли, который имеет реальные производственные мощности и современную материально-техническую базу, позволяющие готовить профессиональные рабочие кадры для предприятий кабельной промышленности региона и страны.

«В нашем коллеже обучают по самым актуальным и востребованным специальностям и поддерживают каждого студента на пути к достижению самых амбициозных личных и профессиональных целей. Я ни разу не пожалела, что выбрала электромеханический колледж», - говорит амбассадор проекта «Профессиональитет» Виктория Григорова.