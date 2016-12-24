Нацпроект помогает семейному пчелиному бизнесу Турбиных из села Пайгарма

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» семья из Рузаевского района получила помощь на развитие своего бизнеса.

Ирина и Александр Турбины из села Пайгарма воспитывают троих сыновей и занимаются бизнесом в нескольких направлениях, основной – пчеловодство. Семейная пасека Турбиных является ярким примером сочетания традиций и современных технологий.

«Когда старший сын заболел, мы искали разные способы улучшить его здоровье и обратили внимание на трутневый гомогенат. После того, как этот пчелиный продукт помог сыну поправиться, мы решили серьезно заняться пчеловодством, - рассказывает Ирина. - Вложили деньги в покупку ульев, недавно приобрели участок земли, где проводим экскурсии. Наших пчел можно даже погладить – от прямого контакта с ними в восторге и взрослые, и дети».

Супруги охотно делятся своими знаниями в соцсетях, рассказывают о пользе трутневого молочка, помогая людям укрепить здоровье и повысить иммунитет.

Примечательно, что предпринимательская жилка в семье Турбиных есть не только у супругов. В этом году старший сын Марк принял участие в обучающей программе «Акселератор для молодых и социальных предпринимателей» от центра «Мой бизнес», где достойно представил свой проект.

«Сейчас я готовлюсь к защите проекта, - говорит Марк. - Неделя обучения произвела на меня большое впечатление, и, несмотря на то, что мне только 15 лет, я всерьез хочу заниматься бизнесом, как родители. Участие в акселерационной программе помогло получить ценные знания и личный опыт».

Сегодня Ирина и Александр расширяют свои бизнес-проекты, вкладывая средства в развитие сельского туризма. Они уже планируют открыть пространство для отдыха в Пайгарме, где каждый сможет насладиться природой, попробовать натуральный мед и узнать больше о пчеловодстве.

«Экскурсиями и знакомством гостей с пчелами занимаюсь в основном я. Важно ведь не только показать, но и рассказать. А я пчеловод, даже не знаю, в каком поколении. Вся моя семья занимается медом еще с давних времен. На пчеловода я обучался и даже имею запись в трудовой книжке с 14 лет, как помощник пчеловода. Теперь это вышло на новый уровень», - вспоминает Александр.

Важно отметить, что семейный бизнес Турбиных не только способствует экономическому развитию региона, но и сохраняет традиции и культуру народов Мордовии. Кроме того, производство натурального меда способствует поддержанию экологического равновесия, так как пчелы играют важную роль в опылении растений.

«Мы неоднократно обращались за различными мерами государственной поддержки. Низкий процент по кредиту, бесплатные услуги по изготовлению рекламной и полиграфической продукции, участие в мероприятиях – это лишь малая часть того, что может предложить «Мой бизнес». Прекрасно, что есть такие центры», - подытожила Ирина.

В этом году трудолюбие семьи отметили в Доме Республики - Турбины стали победителями ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» в номинации «Семейное предпринимательство».