В Саранске в ходе рейда «Дорожный пристав» было арестовано пять автомобилей

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В УФССП по РМ подвели итоги очередного совместного с сотрудниками ГИБДД рейда «Дорожный пристав», который проводился в столице Мордовии.
Во время рейда специальный аппаратно-программный комплекс выявлял в транспортном потоке автомашины, чьи владельцы имеют задолженности.
В результате рейда было арестовано пять автомобилей, владельцы которых задолжали более 1 млн рублей по налоговым и кредитным платежам, штрафам ГИБДД и за жилищно-коммунальные услуги.
Как отмечается, порядка 265 тысяч рублей автомобилисты перевели в счет оплаты задолженностей прямо во время рейда.
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