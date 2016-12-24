В Саранске в ходе рейда «Дорожный пристав» было арестовано пять автомобилей

В УФССП по РМ подвели итоги очередного совместного с сотрудниками ГИБДД рейда «Дорожный пристав», который проводился в столице Мордовии.

Во время рейда специальный аппаратно-программный комплекс выявлял в транспортном потоке автомашины, чьи владельцы имеют задолженности.

В результате рейда было арестовано пять автомобилей, владельцы которых задолжали более 1 млн рублей по налоговым и кредитным платежам, штрафам ГИБДД и за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечается, порядка 265 тысяч рублей автомобилисты перевели в счет оплаты задолженностей прямо во время рейда.