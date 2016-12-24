Пролетарский район Саранска 18 июня останется без горячей и холодной воды

По информации городской Администрации, в связи с проведением ремонтных работ на водоводе в Саранске и в селе Блохино Лямбирского района, 18 июня с 09.30 до 20.00 будет временно отсутствовать холодное и горячее водоснабжение по следующим адресам:

Многоквартирные дома:

- ул.Победы 1, 3, 5, 5А, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 20А, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 21, 22, 22А, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 23, 23к.1, 23к.2, 23к.3, 24, 24А, 24к.1, 24к.2, 24к.3, 25, 25А, 25Б, 25к.1, 25к.2, 25к.3, 25к.4, 25к.5, 25к.6, 25к.7, 27



- ул.Коваленко 2, 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53к.2, 53к.3, 53к.4, 54, 55, 55к.1, 55к.2, 56, 57, 58, 59, 60



- ул.Воинова 1, 2к.1, 2к.3, 2к.4, 2к.6, 2к.7, 2к.8, 2к.9, 2к.10, 2к.11, 2к.12, 2к.13, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26к.1, 26к.2, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 42, 44



- ул.Металлургов 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 11



- пр.60 лет Октября 2/6, 2/7, 2/8, 6Б, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 6к.5, 6к.6, 8, 8А, 10, 14, 16, 18, 28



- ул.Н.Эркая 6, 8, 10, 12, 12к.1, 14, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24к.1, 24к.2, 26, 28, 32, 34, 36, 36к.1, 36к.2, 38, 40, 42



- ул.Миронова 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 9, 9к.1, 10, 10Б, 11, 12



-ул.Пушкина 21стр.1, 52, 54, 58, 62, 62к.1, 62к.2, 62к.3, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84.



Дома частного сектора:

- ул.Н.Эркая 7,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31

- ул.Афганская 1, 2, 3, 9

- пер.Афганский 1, 3, 5, 7, 15, 19, 21

- ул.Братская 1, 9, 17, 22, 24, 26

- ул.Патриарха Никона с 1 по 25

- ул.Болотникова с 1 по 24

- ул.Безбородова с 1 по 20

- ул.Слободская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

- ул.Светотехники с 1А по 20

- ул.Мазы с 1 по 19

- ул.Баляева с 1 по 14

- ул.А.Арзамаской с 1 по 17

- ул.Юртова с 1 по 18

- ул.Дружбы

- Поселок Звездный.



СЗО:

- ул.Победы 3А, 4, 8, 14, 14/1, 18

- ул.Коваленко 10А, 13, 38А, 38Б, 40, 55А, 62А

- ул.Воинова 4, 40

- ул.Металлургов,2

- пр.60 лет Октября 6, 6/1, 6А, 12, 24

- ул.Н.Эркая,16, 30, 44

- ул.Миронова,7, 8.



Административные здания:

- ул.Победы, 2Б, 4А, 26, 29

- ул.Воинова,18А, 25А к.1, 27, 29

- ул.Коваленко, 19А, 20А,53А, 47А, 49А

-пр.60 лет Октября 2, 2А

-ул.Миронова,1А, 10В

-ул.Пушкина 21, 21 корп.1



ЦТП:

ЦТП-1 7мкр.С/З Коваленко,6А

ЦТП-2 7мкр.С/З Металлургов,6А

ЦТП-1 8мкр.С/З Воинова,14А

ЦТП-2 8мкр.С/З Коваленко,54А

ЦТП-1 9мкр.С/З Коваленко,53А

ЦТП-2 9мкр.С/З Н.Эркая,38А

ЦТП 10 мкр.С/З Н.Эркая,14Б

ЦТП-66 11мкр.С/З Коваленко,35А

ЦТП-71 11мкр.С/З Пушкина,66А

ЦТП-76 11мкр.С/З Коваленко,9А

ЦТП МСЧ «Лисма» пр.60 лет Октября,6.



Подвоз воды будет осуществляться по следующим адресам:

- ул. Победы 8, 18

- ул. Коваленко 10А, 62А

- ул. Войнова 4, 40

- пр 60 лет Октября, 12 - пр. 60 лет Октября, 24 (курсирующая машина)

- ул. Н. Эркая, 44.



По возникающим вопросам предлагается звонить в диспетчерскую МП «Саранскгорводоканал» по телефонам: 24-17-24, 24-34-48, 23-19-56.