Оперативный штаб в Мордовии провел антитеррористические учения

С 13 по 14 июня 2024 года Оперативным штабом в Республике Мордовия проведено учение силовых и специальных служб по пресечению деятельности условной террористической группы, организовавшей вооруженное нападение на Краснослободский медицинский колледж.

По легенде мероприятия преступники проникли на территорию учебного заведения и захватили в заложники 5 учащихся. С террористами, которые выдвинули политические требования, велись переговоры по освобождению удерживаемых. Злоумышленники требовали автомобиль и деньги, угрожали подрывом здания.

В целях пресечения, расследования и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации к месту его совершения были направлены силы и средства подразделений правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы. Проведены мероприятия по эвакуации граждан с территории, прилегающей к месту ЧП. Действия лиц, захвативших заложников, были квалифицированы как террористический акт.

На территории района вводились «красный» уровень террористической опасности и режим контртеррористической операции.

В ходе отработки поставленных оперативным штабом задач заложники освобождены, один из террористов обезврежен и задержан, второй участник преступной группы нейтрализован.

Пожарно-спасательные подразделения отрабатывали тушение возгорания в результате подрыва СВУ и эвакуацию пострадавших. Взрывные устройства, обнаруженные у преступников, обезврежены.

Все поставленные в ходе антитеррористического учения задачи были успешно выполнены.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей республики на необходимость повышения бдительности, особенно в период проведения праздничных или спортивных массовых мероприятий.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам УФСБ – 28-28-28, 28-88-88; МВД – 47-77-71 или 112.

Помните! Активная гражданская позиция, грамотные действия каждого из нас помогут сохранить жизнь и здоровье наших граждан.