Житель Лямбирского района отдал аферистам 800 тысяч рублей по указанию «начальника»

Как сообщает МВД по РМ, в Лямбирском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 44-летний местный житель.

Работающий водителем мужчина рассказал полицейским, что ему в мессенджере поступило сообщение якобы от своего руководителя о том, что в организации будет проводиться проверка сотрудниками ФСБ. В доказательство этого ему прислали копию липового письма из правоохранительных органов.

Начальник предупредил водителя, что в ближайшее время ему поступил звонок от оперативного сотрудника и нужно неукоснительно следовать его указаниям. Этот звонок не заставил себя ждать. Какие аргументы привел мнимый сотрудник ФСБ в беседе с жителем Лямбирского района, в информации не сообщается. Но по его указанию, мужчина онлайн оформил кредит на 800 тысяч рублей, поехал в Саранск и перевел на сторонние счета обналиченные деньги.

Потерпевший понял, что совершил глупость, уже по пути домой. Мужчина сразу же отправился с заявлением в дежурную часть полиции.