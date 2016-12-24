Предприниматели из Мордовии претендуют на титул «Молодой промышленник года» Всероссийской премии

В России ведется голосование за лучшего молодого промышленника. Победа в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» достанется одному из финалистов, вошедших в ТОП-100. Их выбрала комиссия Президентской академии РАНХиГС.

Среди претендентов – двое предпринимателй из Мордовии.

Александр Земченко – руководитель компании «Виолет Экспорт», которая изготавливает декоративные стеновые панели и системы внутренней отделки. Также он занимается социальной благотворительностью, восстановлением садов и возрождением традиционных производств – например, яблочного сидра

Владимир Карленков – директор по развитию компании «Территория» (Научно-производственное предприятие «ДЕКО»). Предприятие производит огнезащитные красочные составы из отечественного сырья для промышленных объектов.

Отдать свой голос можно до 25 июня на сайте.