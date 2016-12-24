Предприниматели из Мордовии претендуют на титул «Молодой промышленник года» Всероссийской премии

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В России ведется голосование за лучшего молодого промышленника. Победа в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» достанется одному из финалистов, вошедших в ТОП-100. Их выбрала комиссия Президентской академии РАНХиГС.
Среди претендентов – двое предпринимателй из Мордовии.
Александр Земченко – руководитель компании «Виолет Экспорт», которая изготавливает декоративные стеновые панели и системы внутренней отделки. Также он занимается социальной благотворительностью, восстановлением садов и возрождением традиционных производств – например, яблочного сидра
Владимир Карленков – директор по развитию компании «Территория» (Научно-производственное предприятие «ДЕКО»). Предприятие производит огнезащитные красочные составы из отечественного сырья для промышленных объектов.
Отдать свой голос можно до 25 июня на сайте.
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