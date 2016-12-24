В общедоступных охотничьих угодьях Мордовии пропали кабаны

Такую информацию распространил Минлесхоз РМ. Как отмечается, «на основании проведенных учетных работ численность кабана в общедоступных охотничьих угодьях составила 0 особей».

Соответственно, по этой причине охотникам не будут выдаваться разрешения на добычу кабана в этих самых общедоступных охотничьих угодьях. У местных любителей кабанятины остается только одна возможность – обращаться за лицензией к держателям частных угодий.