В общедоступных охотничьих угодьях Мордовии пропали кабаны

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Такую информацию распространил Минлесхоз РМ. Как отмечается, «на основании проведенных учетных работ численность кабана в общедоступных охотничьих угодьях составила 0 особей».
Соответственно, по этой причине охотникам не будут выдаваться разрешения на добычу кабана в этих самых общедоступных охотничьих угодьях. У местных любителей кабанятины остается только одна возможность – обращаться за лицензией к держателям частных угодий.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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