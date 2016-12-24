Президент России встретился с участниками программы «Время героев»

В Солнечногорске состоялась встреча Владимира Путина с участниками программы «Время героев». Она инициирована Президентом РФ, чтобы подготовить из ветеранов и бойцов СВО новых руководителей для органов власти и госучреждений.

Напомним, что в мае к обучению в рамках программы приступила первая группа кандидатов. Тем временем продолжает набор на второй поток. После подачи заявки всем желающим предстоит пройти тестирование в филиалах Президентской академии.

«Всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение, служить Отечеству. Защищать его и преумножать. Ну, и, конечно, и вы, и те, с кем я встречался в Петербурге, как раз относитесь к такой категории, такими людьми Россия всегда славилась. Как в народе говорят, на таких людях страна держится. В разных сферах. В данном случае – в военном», – отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что участникам СВО не обязательно связывать свою дальнейшую жизнь с военным делом. На это и нацелена программа «Время героев».