В Мордовии пройдет Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу»

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
23 июня в мордовском селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу» (Белая береза). Традиционно он проходит в день Святой Троицы.
Гостей ждет насыщенная концертная программа, презентация подворий, музейно-выставочных проектов, мастер-классы, спортивные состязания и многое другое. Также запланирован гала-концерт открытого республиканского фестиваля современной национальной песни «Од вий».
Начало в 11.00.
У национально-фольклорного праздника «Акша Келу» богатая история. По давней традиции в этот день женщины в национальных костюмах собирались и пели песни, восхваляя солнце, березу и начавшееся лето, просили о хорошем урожае. Каждый год на Троицу фестиваль собирает большое количество людей со всех регионов России и ближнего зарубежья. В село Вадовские Селищи приезжают те, кто родился и когда-то жил в этих живописных местах, их дети, внуки, правнуки.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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