В Мордовии пройдет Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу»

23 июня в мордовском селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района состоится Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу» (Белая береза). Традиционно он проходит в день Святой Троицы.

Гостей ждет насыщенная концертная программа, презентация подворий, музейно-выставочных проектов, мастер-классы, спортивные состязания и многое другое. Также запланирован гала-концерт открытого республиканского фестиваля современной национальной песни «Од вий».



Начало в 11.00.

У национально-фольклорного праздника «Акша Келу» богатая история. По давней традиции в этот день женщины в национальных костюмах собирались и пели песни, восхваляя солнце, березу и начавшееся лето, просили о хорошем урожае. Каждый год на Троицу фестиваль собирает большое количество людей со всех регионов России и ближнего зарубежья. В село Вадовские Селищи приезжают те, кто родился и когда-то жил в этих живописных местах, их дети, внуки, правнуки.