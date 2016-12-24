В Мордовии открылся еще один благоустроенный пляж

Пока в саранских водоемах купание остается под формальным запретом, в селе Сабаево Кочкуровского района на реке Сура открылся седьмой по счету пляж, обустроенный по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

После произведенного благоустройства, на берегу реки появились лежаки с зонтами, пешеходные настилы, кабинки для переодевания, туалеты с душем. Также открылось новое кафе с террасой и 6 просторных беседок. На пляжной территории есть батуты для детей и волейбольная площадка.

За безопасностью отдыха здесь будут следить подготовленные спасатели.

Как отмечают в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства РМ, доступ на народный пляж для всех остается бесплатным, при этом цены за аренду лежаков и беседок сохраняются низкие.

По вопросам отдыха на пляже можно обращаться к его администраторам по телефону: 8-927-188-16-11.