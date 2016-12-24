Поздравление Главы Мордовии с Днём медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём медицинского работника!



Ежедневная забота о здоровье людей - сложная и ответственная задача, ведь в ваших руках самое ценное - жизнь человека. Вы всегда первыми приходите на помощь, вселяете надежду даже в самых сложных ситуациях.



Низкий поклон врачам, которые помогают жителям новых регионов и бойцам СВО, в том числе в зоне военных действий. Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения. Ваше наставничество бесценно!



Мы стремимся создать все необходимые условия для вашей работы, продолжим обновлять оборудование и приводить в порядок медицинские учреждения.



Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, добра и счастья в ваших семьях!





Глава Республики Мордовия А. Здунов