Поздравление Главы Мордовии с Днём медицинского работника

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём медицинского работника!
Ежедневная забота о здоровье людей - сложная и ответственная задача, ведь в ваших руках самое ценное - жизнь человека. Вы всегда первыми приходите на помощь, вселяете надежду даже в самых сложных ситуациях.
Низкий поклон врачам, которые помогают жителям новых регионов и бойцам СВО, в том числе в зоне военных действий. Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения. Ваше наставничество бесценно!
Мы стремимся создать все необходимые условия для вашей работы, продолжим обновлять оборудование и приводить в порядок медицинские учреждения.
Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, добра и счастья в ваших семьях!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности