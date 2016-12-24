На форуме «Путешествуй!» Мордовия представила национальный турмаршрут «Зов Торамы»

В Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» проходит Всероссийский туристический форум «Путешествуй!»

12 и 13 июня в павильоне «Почувствуй Россию» заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина презентовала для гостей форума и выставки туристические программы Мордовии – национальный туристический маршрут «Зов Торамы» и «Непобедимый Адмирал Ушаков».



«Путешествие в Мордовию в формате сити-брейка на выходные – удобный вариант познакомиться с основным достопримечательностями нашего региона», – отметила Марина Жулина.

В дни форума при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес» для посетителей экспозиции республики ежедневно проводятся различные активности.

Национальными песнями и танцами гостей радует коллектив Центра культурного развития «СарГрад», проводятся фотосессии в национальных мордовских костюмах, а также мастер-классы по бисероплетению от Семьи Якомаскиных и по созданию открытки с достопримечательностями Саранска при участии иллюстратора и художника Ирины Тябиной.