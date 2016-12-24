В Саранске реализуется социальный фотопроект «На этом самом месте»

На улицах Саранска ко дню рождения города появились стенды с редкими фотографиями из жизни столицы Мордовии. Как сообщает Министерство культуры РМ, автором фотографий является старейший саранский фотограф Валентин Сергеевич Крайнов. Ему 94 года и более 80 лет он фотографирует меняющийся Саранск.



В войну Валентин Крайнов был подростком, потерял отца, работал наравне со взрослыми, мечтал отправиться на фронт и имел массу интересных увлечений, многие из которых пронёс через всю жизнь. Например, в 20 лет он уже управлял самолетом и прыгал с парашютом, потом служил на торпедных катерах, был моряком, музыкантом и историком, посетил более 60 стран по всему миру – и все это время фотографировал и продолжает это делать.



Социальный фотопроект называется «На этом самом месте». 10 стендов и 30 фотографий рассказывают публике, какие изменения претерпел облик нашего города.

Например, что десять лет назад на месте площади Тысячелетия в Саранске был стадион «Светотехника», зимой здесь проводились чемпионаты по ледовому спидвею, собиравшие полный аншлаг. А на месте сквера на улице Васенко когда-то была больница, построенная еще до войны. Первый корпус мордовского университета выглядел в прошлом веке совершенно иначе – это было невысокое здание с портиком и колоннами.



Горожанам напоминают, что площадь Победы не всегда была украшена уже привычной сейчас колоннадой, а гранитный Емельян Пугачев когда-то в гордом одиночестве взирал с постамента на лежащий внизу город – теперь же позади него вырос современный жилой комплекс.

Фотопроект «На этом самом месте» команда проекта «Подвиги» воплотила при поддержке Фонда президентских грантов.