В Мордовии модернизируют службу занятости

Мордовия вошла в число пилотных регионов по комплексной модернизации службы занятости. В 2024 году 18 центров занятости республики преобразуют в кадровые центры «Работа в России». Обновление ведется в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Центры занятости меняются внешне, они будут оформлены в едином стиле. Сейчас идет ремонт зданий. Для комфорта клиентов и сотрудников создадут открытые пространства. Помещения разделят на функциональные зоны. Появится доступ к цифровым сервисам с бесплатным wi-fi. Мамы, пришедшие с детьми, оценят детский уголок, он будет создан в каждом кадровом центре.

Кроме внешних преобразований трансформируется и подход к работе, к оказанию услуг. Главными принципами станут клиентоориентированность и проактивность. Запускаются новые программы поддержки и карьерного развития.

«Самое ценное в комплексной модернизации — это изменение подхода в работе с клиентами. Соискатели могут не только быстро найти подходящую работу, но и бесплатно повысить свою квалификацию или получить новую, востребованную на рынке труда профессию», — пояснил директор Центра занятости РМ Игорь Юрченков.

Флагманский центр занятости в Саранске был модернизирован в 2019 году. Кадровые центры нового образца также уже работают в Рузаевке, Краснослободском, Зубово-Полянском и Старошайговском районах республики.