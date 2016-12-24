В Мордовии модернизируют службу занятости

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Мордовия вошла в число пилотных регионов по комплексной модернизации службы занятости. В 2024 году 18 центров занятости республики преобразуют в кадровые центры «Работа в России». Обновление ведется в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Центры занятости меняются внешне, они будут оформлены в едином стиле. Сейчас идет ремонт зданий. Для комфорта клиентов и сотрудников создадут открытые пространства. Помещения разделят на функциональные зоны. Появится доступ к цифровым сервисам с бесплатным wi-fi. Мамы, пришедшие с детьми, оценят детский уголок, он будет создан в каждом кадровом центре.
Кроме внешних преобразований трансформируется и подход к работе, к оказанию услуг. Главными принципами станут клиентоориентированность и проактивность. Запускаются новые программы поддержки и карьерного развития.
«Самое ценное в комплексной модернизации — это изменение подхода в работе с клиентами. Соискатели могут не только быстро найти подходящую работу, но и бесплатно повысить свою квалификацию или получить новую, востребованную на рынке труда профессию», — пояснил директор Центра занятости РМ Игорь Юрченков.
Флагманский центр занятости в Саранске был модернизирован в 2019 году. Кадровые центры нового образца также уже работают в Рузаевке, Краснослободском, Зубово-Полянском и Старошайговском районах республики.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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