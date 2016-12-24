В Мордовии строительный аферист отправится в колонию за хищение денег у клиентов

Суд в Мордовии рассмотрел уголовное дело 42-летнего жителя Нижегородской области и вынес обвинительный приговор за мошенничество в особо крупном размере. Фигурант дела «кинул» десятки клиентов, с которыми заключил договоры на строительство домов, бань и хозяйственных построек из дерева по каркасной технологии.

Следствие установило, что в январе 2022 года махинатор уговорил знакомую открыть коммерческую организацию, где она будет единственным участником и генеральным директором. Сам он был зарегистрирован как самозанятый, и не имел разрешения на ведение строительного бизнеса. При этом все обязанности по ведению управленческого и бухгалтерского учета, подготовке документов и решению текущих вопросов мужчина взял на себя.

Для убедительности нижегородец открыл на территории Саранска офис, куда на основании устной договоренности нанял штат работников. В интернете пошла реклама с предложением строительных услуг на выгодных условиях - расценки на работы были значительно ниже рыночных, заказчикам обещалось все сделать в короткие сроки.

В результате, в период с февраля по май 2022 года к липовому строителю обратились десятки клиентов, с которыми он заключил договоры подряда на строительство домов, бань и хозяйственных помещений из дерева по каркасной технологии - как на территории Мордовии, так и ряда соседних регионов.

При этом, мошенник не планировал исполнять взятые на себя обязательства. Летом 2022 года он просто перестал выходить на связь с заказчиками и покинул территорию Мордовии. Ущерб, причиненный потерпевшим, исчислялся миллионами рублей.

Исчезнувшего строителя задержали сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД в Ростовской области. Вину в содеянном он признал полностью.

Как отмечается в информации МВД, похищенные денежные средства фигурант использовал в личных целях, в том числе на погашение своих долгов.

Приговором суда по совокупности преступлений нижегородцу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с дельцы в качестве возмещения материального ущерба в пользу 14 потерпевших денежные средства на общую сумму 4 102 143 рублей.