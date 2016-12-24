Общий объем средств жителей Мордовии в банках превышает 100 млрд рублей

В I квартале 2024 года в России продолжился рост сберегательной активности граждан. Привлекательность вкладов повысилась из-за увеличения банковских ставок вслед за ключевой ставкой. Выросли и доходы граждан, что также поддерживало сберегательные настроения. Об этом говорится в очередном опубликованном докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».



Как и в стране в целом, в Мордовии вырос объем вкладов граждан. Жители республики для своих сбережений выбирают рублевые средства - в первом квартале 2024 года, их доля составила 97%, доля средств в иностранной валюте — 3%.



«Мы отмечаем рост сберегательной активности в нашем регионе. Общий объем средств жителей республики в банках на начало апреля составил 117 млрд рублей. За год сумма сбережений граждан увеличилась более чем на четверть», — отметил управляющий Отделением−Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.





