В Мордовии внедорожник протаранил на трассе грузовую фуру

По информации Госавтоинспекции республики, днем 13 июня на федеральной трассе М5 «Урал» в Зубово-Полянском районе 69-летний мужчина за рулем автомашины «Ниссан Патфайндер», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением - внедорожник протаранил припаркованную грузовую фуру «MAN» с полуприцепом «KRONE SD».

В результате ДТП 43-летний пассажир «Ниссан Патфайндер» от полученных травм скончался, неосмотрительный пожилой водитель с различными травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу.

Отмечается, что виновник аварии со смертельным исходом управлял автомобилем трезвым.