Мордовия демонстрирует достижения в сфере туризма на российском форуме «Путешествуй!»

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
С 12 по 16 июня 2024 года в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» проходит IV Российский туристический форум «Путешествуй!», который организован Фондом Росконгресс. На форуме Мордовия представляет свой туристический потенциал.
В этом году мероприятие проходит параллельно в 8 павильонах выставки. Деловая программа форума состоит из 40 сессий, в работе которых принимают участие более 250 спикеров. Вдоль главной аллеи и аллеи космонавтов на выставке развернуты уличные экспозиции и выставочные стенды 89 субъектов России.
Стенд Мордовии демонстрирует ведущие направления туризма региона - заповедный, этнический, спортивный и православный. Специалисты проводят для публики различные мастер-классы и розыгрыши, организуют интерактивы под национальные песни.
Каждый день на площадке республики разыгрывается бесплатная обзорная экскурсия по Саранску от Туристско-информационного центра Мордовии.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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