Мордовия демонстрирует достижения в сфере туризма на российском форуме «Путешествуй!»

С 12 по 16 июня 2024 года в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия» проходит IV Российский туристический форум «Путешествуй!», который организован Фондом Росконгресс. На форуме Мордовия представляет свой туристический потенциал.



В этом году мероприятие проходит параллельно в 8 павильонах выставки. Деловая программа форума состоит из 40 сессий, в работе которых принимают участие более 250 спикеров. Вдоль главной аллеи и аллеи космонавтов на выставке развернуты уличные экспозиции и выставочные стенды 89 субъектов России.



Стенд Мордовии демонстрирует ведущие направления туризма региона - заповедный, этнический, спортивный и православный. Специалисты проводят для публики различные мастер-классы и розыгрыши, организуют интерактивы под национальные песни.

Каждый день на площадке республики разыгрывается бесплатная обзорная экскурсия по Саранску от Туристско-информационного центра Мордовии.