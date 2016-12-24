Иван Горин утвержден в должности министра экономики Мордовии

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Иван Горин назначен министром экономики, торговли и предпринимательства РМ. Соответствующий документ подписал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.
Напомним, что Иван Горин с июля 2022 года был исполняющим обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ. Теперь приставка и.о. ушла в прошлое.
Иван Александрович Горин родился 24 декабря 1982 года в Саранске.
В 2005 году окончил юридический факультет (специальность «Государственное и муниципальное управление») МГУ им. Н.П. Огарева. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
С 2005-го по 2008-й год трудился в отделе маркетинга ОАО «Завод «СаранскКабель»
В 2009-2021гг. работал на кафедре экономики и логистики, менеджмента МГУ им. Н.П. Огарева. Завершил образовательную деятельность в должности заместителя декана экономического факультета по научной работе.
В 2017-2021гг. - директор СЗ СК «Мегаполис».
В июне 2021 года назначен на должность первого заместителя министра экономики, торговли и предпринимательства РМ.
Указом Главы Мордовии от 19 июля 2022 года на должность исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ.
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