Иван Горин утвержден в должности министра экономики Мордовии

Иван Горин назначен министром экономики, торговли и предпринимательства РМ. Соответствующий документ подписал Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



Напомним, что Иван Горин с июля 2022 года был исполняющим обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ. Теперь приставка и.о. ушла в прошлое.

Иван Александрович Горин родился 24 декабря 1982 года в Саранске.

В 2005 году окончил юридический факультет (специальность «Государственное и муниципальное управление») МГУ им. Н.П. Огарева. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 2005-го по 2008-й год трудился в отделе маркетинга ОАО «Завод «СаранскКабель»

В 2009-2021гг. работал на кафедре экономики и логистики, менеджмента МГУ им. Н.П. Огарева. Завершил образовательную деятельность в должности заместителя декана экономического факультета по научной работе.

В 2017-2021гг. - директор СЗ СК «Мегаполис».

В июне 2021 года назначен на должность первого заместителя министра экономики, торговли и предпринимательства РМ.

Указом Главы Мордовии от 19 июля 2022 года на должность исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ.