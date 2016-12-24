В Мордовии стартовал просветительский проект Знание.Наука

Общество «Знание» по всей стране запустило образовательный трек Знание.Наука, цель которого – объединить молодых ученых и предоставить им возможность делиться своими уникальными знаниями по всей России. В этом году проект стартовал с марафона научных лекций от Калининграда до Камчатки.

В Мордовии просветительские мероприятия в рамках трека Знание.Наука пройдут в детских оздоровительных лагерях, а с начала учебного года — на базе образовательных организаций. К слушателям приедут ведущие разработчики и исследователи из самых разных научных областей.

Директор межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций, преподаватель кафедры физики, информационных технологий и методик обучения МГПУ им. М.Е. Евсевьева Михаил Семиков уже рассказал школьникам из Саранска о феноменах Вселенной, теории Большого взрыва, черных дырах и темной материи.

«На лекции с ребятами поговорили по-настоящему о космической теме — теории Большого взрыва, которая призвана объяснить происхождение Вселенной. Участники лекции узнали об этапах развития Вселенной, черных дырах, понятии горизонта событий и многом другом. Уверен, что такие научно-популярные лекции, занятия в интерактивном формате позволяют ребятам лучше усвоить довольно сложные темы и вдохновляют на научно-техническое творчество и получение новых знаний в будущем», — поделился мнением Михаил Семиков.

Знание.Наука — это короткие и увлекательные выступления ведущих ученых России и их молодых коллег. Простым и доступным языком они рассказывают о своей работе, знакомят с достижениями страны, а также делятся интересными фактами из области физики, химии, биологии и других дисциплин.

А интерактивные лекции, выступления с VR-сопровождением, мастер-классы, научные дебаты, иммерсивные шоу и экскурсии в лаборатории помогут завлечь самых юных и любознательных.