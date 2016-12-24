Вода в саранских водоемах по-прежнему не соответствует санитарным нормам

С началом купального сезона Роспотребнадзор по РМ проводит лабораторные исследования проб воды и песка на соответствие гигиеническим нормативам.

В черте Саранска постановлением городской Администрации определены места массового отдыха населения на четырех водных объектах - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».

Как сообщает ведомство, на 13 июня по результатам проведенного мониторинга, исследованные образцы проб воды водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» по-прежнему не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.

На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Информация о состоянии водных объектов доведена до Администрации Саранска, предложено принять меры по недопущению использования водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» в целях купания населения.

Исследованные образцы проб воды и почвы (песка) водоемов: «Оброченский пруд» с. Оброчное, озеро Телимерки, карьер «Смольненский», водоем «Сузгарьевский», озеро Инерка, пруд Старые Авгуры, р.Исса (центральный пляж) г. Инсар, р. Мокша с. Русское Маскино, р. Сивинь соответствуют требованиям санитарных норм и правил.