В Ичалковском районе утонул 18-летний парень

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По информации Следственного комитета по РМ, в Ичалковском районе сотрудниками ведомства проводится процессуальная проверка по факту гибели 18-летнего жителя села Кемля.
Днем 13 июня молодой человек утонул во время купания в пруду в селе Кемля Ичалковского района. На водоеме, не оборудованном для купания, он находился с двумя друзьями. В ходе осмотра извлеченного из воды тела признаков насильственной смерти не установлено.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины смерти погибшего.
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