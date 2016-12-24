В Ичалковском районе утонул 18-летний парень

По информации Следственного комитета по РМ, в Ичалковском районе сотрудниками ведомства проводится процессуальная проверка по факту гибели 18-летнего жителя села Кемля.

Днем 13 июня молодой человек утонул во время купания в пруду в селе Кемля Ичалковского района. На водоеме, не оборудованном для купания, он находился с двумя друзьями. В ходе осмотра извлеченного из воды тела признаков насильственной смерти не установлено.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины смерти погибшего.