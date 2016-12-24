Автомобилист из Саранска заплатил мошеннику за фантомный кроссовер 1,3 миллиона рублей

В столице Мордовии с заявлением о совершенном автомобильном мошенничестве к полицейским обратился 37-летний местный житель. В стремлении приобрести иномарку по приемлемой стоимости, мужчина безрассудно расстался с крупной суммой денег.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что с целью приобретения автомобиля он связался в мессенджере с частным поставщиком иномарок, неизвестным ему ранее. С «перекупом» в переписке они обговорили, что автомобиль марки «Toyota RAV4», якобы находящийся в тот момент на территории Брянской области, будет доставлен покупателю в Саранск в течение недели.

Стоимость транспортного средства составила 900 тысяч рублей. Однако продавец поставил ряд условий - покупатель перечисляет ему 100% предоплату за автомобиль, а также дополнительно 400 тысяч рублей за утилизационный сбор.

Житель Саранска перечислил все деньги на указанные счета, но оказалось, что денежный вопрос не закрыт - продавец стал вытягивать с клиента дополнительные суммы. Это насторожило плательщика. Он попросил своего знакомого доехать до Брянска, чтобы воочию увидеть автомобиль.

«Разведывательная экспедиция» принесла неутешительные результаты - по заявленному адресу автомобиль не обнаружился. Потерпевший попытался связаться с продавцом, но тот на звонки и сообщения в мессенджере уже не отвечал. В результате пострадавший был вынужден обратиться в полицию.