В Мордовии 13-14 июня проводятся антитеррористические учения

13-14 июня 2024 года на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.

Оперативный штаб благодарит жителей и гостей района за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.