В Мордовии 13-14 июня проводятся антитеррористические учения

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
13-14 июня 2024 года на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия проводятся антитеррористические учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.
На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.
Оперативный штаб благодарит жителей и гостей района за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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