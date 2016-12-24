В Саранске жителей города после праздничного салюта развезут по микрорайонам

Наш город

По информации городской Администрации, 12 июня после проведения праздничного салюта в столице Мордовии будет организована доставка жителей в микрорайоны города по следующим направлениям:

- Направление Химмаш. Транспорт отправится с ул. Володарского (район школы № 39).

- Направление Юго-запад и Светотехстрой. Транспорт отправится с ул. Советская (район Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова).

- Направление р.п. Ялга и р.п. Николаевка. Транспорт отправится с ул. Московская (ост. Парк).

Время отправления - с 22:15 до 22:40. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.

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