Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ ответит на вопросы жителей региона

14 июня в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей в прямом эфире ответит Министр социальной защиты, труда и занятости населения Игорь Князьков.



Интересующие вопросы можно задавать под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.



Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.